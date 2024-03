Vereador Bruno Zancheta propõe a implantação de sistema de monitoramento no Vale do Uirapuru

O vereador Bruno Zancheta esteve no Vale do Uirapuru, atendendo ao pedido dos moradores, para verificar a viabilidade da instalação de um sistema de monitoramento neste local.

Bruno Zancheta destacou: “Nosso papel é esse: estar no local e encaminhar as demandas da população. Atendendo diversos moradores do Vale do Uirapuru, que se queixaram muito quanto a falta de segurança do local e o aumento de casos de furtos e roubos, solicitei a Secretaria de Segurança Pública que seja implantado um sistema de monitoramento feito por câmeras interligadas com a guarda municipal para que possamos garantir uma maior segurança e evitarmos que algo maléfico aconteça”.

“Agradeço ao Diretor de Inteligência e Tecnologia da Secretaria de Segurança Pública, Evandro Gimenez, que de pronto realizou a visita e tem, através da Secretaria de Segurança, realizado um estudo sobre a viabilidade e principalmente o custo total da implantação. Necessitamos equacionar essa demanda e fornecer uma segurança digna a todos que residem neste local. Gratidão também ao Secretário Municipal de Segurança Pública Samir pelo olhar clínico em relação a essa situação”, finalizou o parlamentar.

