Vereador Bruno Zancheta destina recursos para reforma geral no canil da Guarda Municipal

O vereador Bruno Zancheta destinou recursos por meio de emenda parlamentar para que seja realizada uma reforma geral em todo o canil da Guarda Municipal (GM). Os cães da Guarda Municipal, que são treinados pelos servidores públicos, têm auxiliado em operações e principalmente na busca e apreensão contra o tráfico de entorpecentes.

“Estive visitando a sede da GM, mais especificamente o canil, onde os cães da corporação recebem o tratamento e treinamento diário”, comentou Bruno Zancheta. “De imediato, me prontifiquei a destinar recursos via emenda parlamentar para que possamos melhorar as condições destes animais, como a reforma das baias, melhorias nos telhados e também atender às demandas dos servidores. Melhorando os instrumentos para que nossos guardas possam melhor trabalhar pela segurança da população”.

“A GM conseguiu a apreensão de grande quantidade de entorpecentes graças à ajuda dos cachorros. A cachorra Índia K9 é campeã de operações e presta um trabalho de excelência para nossa cidade”, destacou o parlamentar. Bruno Zancheta agradeceu pela recepção ao secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, e ao comandante da Guarda Municipal, Michel Yabuki, “e deixo mais uma vez o nosso mandato à disposição para que possamos avançar em diversas frentes”, concluiu o vereador.

