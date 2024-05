Vereador Bruno Zancheta destina recursos para educação

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), destinou parte da sua emenda parlamentar para beneficiar a educação de São Carlos. Bruno visitou unidades escolares nos bairros Jardim Gonzaga (CEMEI Therezinha Ríspoli Massei), Jardim Beatriz (CEMEI Benedita Stahl Sodré), Cidade Aracy (CEMEI Dário Rodrigues) e Jardim Lutfalla (CEMEI Aracy Leite Pereira Lopes) e na oportunidade, encaminhou recursos para as unidades.

O vereador destacou sua preocupação com a educação em nossa cidade: “Durante todo meu mandato, visitei todas as nossas escolas e sei a necessidade de cada uma delas. Necessitamos de melhorias em nossas escolas, para, com uma melhor infraestrutura, oferecer ensino de qualidade para os alunos". "Como professor, sei o poder transformador que a educação tem, e tenho conhecimento de todo o esforço do corpo docente, essas emendas têm por objetivo auxiliá-los fornecendo uma melhor qualidade de trabalho e vivência para toda comunidade escolar”, disse o parlamentar.

Bruno também frisou que os recursos serão utilizados para manutenção nas quatro unidades escolares. “Destinamos as emendas para estas escolas visando melhorar a estrutura física, equipando-as da melhor maneira para que os professores e funcionários possam exercer seus trabalhos com grande eficiência”, completou Bruno Zancheta.

