Três novas academias ao Ar Livre são implantadas com emendas do vereador Bruno Zancheta

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) destinou recursos por meio de sua emenda parlamentar para implantação de três novas academias ao ar livre para a população. As academias foram implantadas nos bairros: Jardim Beatriz, Jardim Medeiros e Portal do Sol. O parlamentar encaminhou os recursos no ano de 2022 e 2023, porém, com as tramitações burocráticas, eles foram liberados e executados apenas esse ano.

Bruno Zancheta destacou a importância destas instalações: “As academias ao ar livre são espaços públicos onde a população pode se exercitar nos aparelhos de musculação e cuidar da saúde física e mental. Nosso principal intuito é facilitar cada vez mais a prática esportiva e colaborar para o bem estar de toda população, oferecendo aos moradores mais saúde e qualidade de vida”.

“Serão três novos espaços que irão beneficiar as pessoas. Tenho sido constantemente procurado pela população para implantação dessas academias ao ar livre, e de pronto já atendemos o pedido e destinamos recursos para que fossem implantadas. Gostaria de agradecer a Secretaria Municipal de Serviços Públicos pela parceria e olhar clínico com as demandas da população”, finalizou o parlamentar.

