São-carlenses participam do 5º aniversário do ramal Centro Paulista do Caminho da Fé

Nesse domingo (26), cerca de 25 peregrinos do grupo Caminhando com Fé da cidade de São Carlos, se dirigiram até a cidade de Nova Europa, para participarem do 5º. aniversário do Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé.

Bira, o responsável pelo grupo e pelo Caminho da Fé na cidade de São Carlos, ficou contente com a realização da caminhada e espera que mais pessoas se apresentem para o próximo ano. “Estou feliz e realizado por fazer parte desse caminho, em 2019 fiz a caminhada até Aparecida do Norte, em 14 dias e de lá para cá, todos os meses nosso grupo se reúne e fazemos até o Santuário de Nossa Senhora de Aparecida da Babilônia e quem quiser participar, é só comparecer” disse.

A data reuniu cerca de 200 peregrinos para um trajeto de 15 quilômetros entre as cidades de Nova Europa e Gavião Peixoto. O momento foi marcado pela presença de pessoas de diversas cidades do estado, muita fé e devoção.

Os peregrinos foram recebidos na cidade de Nova Europa pelo Padre Lacerda de Oliveira da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e por Sidney Ricardo, responsável pelo Caminho da Fé em Nova Europa com um delicioso café da manhã e, no final, a benção para o início da caminhada, que se iniciou por volta das 06:30 horas.

Os peregrinos chegaram na cidade de Gavião Peixoto, por volta das 10:00 horas e foram recepcionados com a benção do Padre Willian Henrique Rodrigues da paróquia Santo Antônio de Pádua e logo após um breve descanso, um delicioso almoço foi servido para todos participantes, organizado pelos paroquianos e pelo responsável pelo Caminho da Fé de Gavião Peixoto, Alexandre Aranha.

De acordo com a organização que foi realizada em conjunto com as Prefeituras de Nova Europa e Gavião Peixoto, durante o trajeto, os peregrinos contaram com pontos de apoio de hidratação com água e suco e de alimentação com frutas, além de segurança da Guarda Municipal, Polícia Militar e Ambulância.

Caminho da Fé – Ramal Centro Paulista

Inaugurado em 2018, o ‘Ramal Centro Paulista do Caminho da Fé’ é um trajeto que passa por 10 cidades e totaliza 207 quilômetros de extensão. Essa extensão é um dos 13 ramais brasileiros do ‘Caminho da Fé’, usados para a peregrinação de fiéis até o Santuário Nacional de Aparecida/SP.

“No caso do ‘Ramal Centro Paulista’, o marco inicial é a cidade de Borborema, que segue pelos municípios de Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Boa Esperança do Sul, Trabijú e Ribeirão Bonito, até chegar em São Carlos por estradas rurais e algumas áreas urbanas que possuem pontos turísticos e religiosos", disse Bira que finalizou com uma frase de impacto: “O caminho vai mudar você”.

