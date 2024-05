Rodson convida população para inauguração da reforma do velório municipal

Com investimento de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 600 mil de recursos do município e R$ 800 mil de emenda parlamentar do ex-deputado federal Lobbe Neto, a pedido do vereador Rodson, as oito salas do velório foram totalmente reformadas, bem como os sanitários, além de ampliação do espaço com área de alimentação e construção de banheiro acessível e refeitório dos servidores.

Na reforma houve a demolição parcial da laje com instalação de reforços metálicos internos no projeto estrutural, iluminação zenital, através de lanternim, criação de uma área de estar e integração das salas de vigília e mudança dos corredores existentes para uma circulação central, oferecendo mais privacidade aos usuários.

O vereador Rodson há tempos vinha protocolando requerimentos solicitando a reforma geral e apontando os problemas, como infiltrações, vazamentos, troca de portas, janelas, necessidade de troca pisos e azulejos nos banheiros, bem como pintura das áreas internas e externas das salas, sem contar a infestação de pombos que se instalou no telhado que precisava ser imediatamente combatida.

“As famílias que velam seus entes queridos precisavam no mínimo de dignidade e o atual velório não atendia mais as necessidades das pessoas, deixando a desejar no quesito de conforto e segurança. Quero agradecer o Prefeito Airton Garcia, o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller e o secretário municipal de Governo, Netto Donato, que sempre se mostraram favoráveis às demandas da população e todos que se uniram e se empenharam para que essa reforma acontecesse e fosse finalizada com sucesso”, completa Rodson.

O Vereador Rodson Magno juntamente com a Prefeitura de São Carlos e Secretaria Municipal de Obras Públicas, convida toda a população para a inauguração da reforma das salas “Edson de Oliveira (Bolinha)” do Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo, que será na próxima segunda-feira, dia 13, às 16h.