Robótica nas escolas: vereador Bruno Zancheta destina recursos para compra de kits escolares

SIGA O SCA NO

O vereador Bruno Zancheta esteve na última quinta-feira (11) na escola estadual Luiz Viviani Filho no Bairro Cidade Aracy, para realizar a entrega de dois kits de robótica para o desenvolvimento de atividades nesta unidade escolar. Os kits foram adquiridos através de uma emenda parlamentar destinada pelo vereador. Participaram da entrega, Vagner de Souza Baffa, diretor do Departamento Administrativo e Gestão Orçamentária e Alexandre Roberto da Silva, chefe de seção de apoio institucional, representando o secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, professor Tundisi e a diretora da escola estadual Luiz Viviani Filho, Paula Pirolo.

Bruno Zancheta destacou: “Como professor sei da importância de novas oportunidades aos nossos jovens. Toda comunidade escolar solicitava que incentivamos a prática da robótica e foi isso que fizemos. Em nome da diretora Paula, parabenizo todos os professores pelo trabalho realizado e tenho a certeza que estes kits serão de grande valia”.

“Gostaria de agradecer em nome do secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, José Galizia Tundisi, todos que se empenharam para que isso acontecesse. Quando unimos forças às coisas acontecem e quem ganha com isso são nossos jovens”, finalizou o vereador.

Bruno Zancheta é secretário da Comissão de Educação do legislativo no biênio (2023-2024). Ele ocupou a mesma função no biênio (2021-2022).

Leia Também