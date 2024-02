Leci Brandão destina emenda de R$200 mil para saúde em São Carlos

SIGA O SCA NO

Atendendo pedido da ex-conselheira tutelar Larissa Camargo, da direção Municipal do PCdoB, a deputada estadual Leci Brandão (PCdoB-SP) destinou a emenda parlamentar impositiva nº 2024.055.58828 para Custeio de Materiais, Programas e Ações na área da Saúde em São Carlos, no valor de R$ 200 mil.

A deputada Leci Brandão recebeu a comitiva do PCdoB de São Carlos ainda em 2023 e se prontificou a apoiar a cidade de São Carlos, pois sempre foi recebida com muito carinho pela população. Considera São Carlos uma cidade importante, de gente maravilhosa onde tem muitos amigos, inclusive Larissa a quem chama de “afilhada”.

Larissa Camargo agradeceu à deputada, ressaltando “tratar-se de uma pessoa iluminada, que transformou seu gabinete num verdadeiro quilombo na Assembleia Legislativa onde as pessoas negras, as pessoas pobres, a comunidade LGBTQI+ são recebidos com todo carinho e respeito. Quando estive em seu gabinete pedi emendas importantes para nossa cidade e para projetos que protagonizem nossas lutas e fomos atendidos”.

