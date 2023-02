Univesp abre inscrições para Vestibular 2023 na próxima segunda

Univesp - Crédito: reprodução/Portal do Governo de SP

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre na próxima segunda-feira (06/02), às 10h, as inscrições para 25.440 vagas do Vestibular anual 2023, destinadas a 420 polos, de 366 municípios (capital, interior e litoral). Serão oferecidos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). As inscrições terminam no dia 30/03, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 28/05, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19/05. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

O custo da inscrição é de R$ 51,75. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2020, 2021 e 2022, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. Caso a nota do ENEM 2022 não seja divulgada até o dia 30/03, não valerá para esse processo seletivo. No vestibular, também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que estudaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Do dia 06/02, até às 23h59, do dia 09/02, as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular: www.vunesp.com.br/faleConosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.

A prova será realizada no dia 28/05, às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. A empresa organizadora seguirá todas as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19, em vigência na data. O candidato deverá seguir imediatamente para o ambiente da prova e evitar aglomerações. A lista completa dos locais dos exames também estará disponível em: vestibular.univesp.br, no dia 19/05/23. O gabarito oficial será divulgado em 29/05, no site do vestibular.

Cursos

Os alunos do Eixo de Computação farão a escolha entre os três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos). O modelo garante ao discente mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além de ter a integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .

Saiba mais sobre os cursos: univesp.br/cursos

CONFIRA TABELA DE VAGAS POR POLO, NO LINK: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/63da62197c1bd137839061ef/Vestibular_2023_-_Polos_e_Vagas.pdf

Acesse a portaria completa do Vestibular 2023: vestibular.univesp.br

Cronograma do Vestibular

Datas Eventos Das 10h do dia 06/02 até as 23h59 do dia 30/03/23 Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular no site: vestibular.univesp.br (todas as etapas descritas no cronograma estarão no endereço) Das 10h do dia 06/02 até as 23h59 do dia 09/02/23 Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição 28/02/23 ( a partir das 14h) Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição 01 e 02/03/23 Recurso referente ao indeferimento do pedido de redução da taxa de inscrição por meio do site: vestibular.univesp.br 10/03/23 (a partir das 14h) Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de redução da taxa de inscrição. 19/05/23 (a partir das 14h) Publicação oficial dos locais de prova e Convocação para as Provas (vestibular.univesp.br) 28/05/23 (às 13h) Aplicação da prova objetiva e redação 29/05/23 Divulgação do Gabarito Oficial da prova 29 e 30/05/23 Interposição de recursos contra o gabarito 03/07/23 (a partir das 14h) Publicação oficial do resultado no site: vestibular.univesp.br 03/07/2023 (às 10h) Publicação da 1ª chamada no site do vestibular 05 a 10/07/23 Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula. 12/07/23 Publicação da 2ª chamada no site: vestibular.univesp.br 13 a 17/07/23 Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula. 19/07/23 Publicação da 3ª chamada no site: vestibular.univesp.br 20/07 e 21/07/23 Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula. 24/07/23 Início do período letivo

