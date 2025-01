Primeiros estudantes do intercâmbio Prontos pro Mundo embarcam nesta quinta-feira (09)

Compartilhar no facebook

Os primeiros 38 estudantes do programa Prontos Pro Mundo, intercâmbio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), embarcam para o Reino Unido nesta quinta-feira (9).

O Prontos pro Mundo é uma iniciativa inédita de intercâmbio do Governo do Estado de São Paulo, promovida pela Seduc-SP. Até o segundo semestre deste ano, o programa enviará 1.000 estudantes para países de língua inglesa, como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália.

Durante o intercâmbio, com duração de três meses, os alunos ficarão hospedados em casas de família, com objetivo de vivenciar e ampliar conhecimentos sobre a cultura local.

Para a primeira viagem do Prontos pro Mundo, os estudantes devem chegar ao aeroporto de Guarulhos nesta quinta-feira (09), a partir das 11h para o check-in e se encontrarão com a equipe da Educação no terminal 2.

A aluna Jheniffer Vitoria Pereira da Silva, da cidade de Pirassununga, está entre os adolescentes que embarcam nesta quinta-feira. “Estou super ansiosa, confesso que está sendo uma experiência única, um friozinho na barriga. É uma experiência única, quero conhecer muitas pessoas e também dar orgulho à minha família e alcançar minhas metas”, afirma.

Um novo embarque para o Reino Unido está marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro. Miguel Jardin Santos, de Ribeirão Preto, embarca na próxima semana. A mãe dele, Ruth Oliveira Jardin Santos, ressaltou o Prontos pro Mundo. “Eu vejo o programa como uma forma de reconhecimento, pelo empenho e dedicação desses estudantes. É um programa que chegou para valorizar a educação pública. Esse intercâmbio vem para enriquecer a caminhada dessa garotada na busca pelo conhecimento”, destacou.

Os embarques para a Nova Zelândia, Canadá e Austrália acontecem entre janeiro e abril. Em breve, a Educação divulgará a lista dos 500 selecionados para o intercâmbio do segundo semestre.

Malas prontas

A equipe do programa Prontos pro Mundo organizou na terça-feira (07) uma última live antes do embarque e destacou aos estudantes quais documentos e itens não podem ser deixados para trás, como o RG, passaporte, autorização para viagens nacional (para a ida até o aeroporto) e internacional e cópia dos documentos dos pais.

Para a viagem, todos os estudantes já receberam seus cartões que serão utilizados internacionalmente e receberão, antes do embarque, os agasalhos próprios para o clima do país. Os alunos ainda foram informados sobre os limites de bagagens, sobre transporte de medicamentos e lembrados sobre seus adaptadores de tomada.

