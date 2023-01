Palmeiras é bicampeão da Copinha

Rua Ribeiro - Crédito: Reprodução/Site Oficial Palmeiras

O Verdão é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023! Nesta quarta-feira (25), o time alviverde derrotou o América-MG por 2 a 1, no Canindé, e ficou com o título. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Ruan Ribeiro, no primeiro tempo, e Patrick, aos 47 minutos da segunda etapa.

O Palmeiras faturou a taça do tradicional torneio de base pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, a conquista foi consumada com goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque – Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) balançaram as redes na ocasião.

O time comandado por Paulo Victor Gomes chegou ao título desta edição com 100% de aproveitamento. A equipe palestrina venceu as nove partidas que disputou pelo torneio, com 30 gols marcados e quatro sofridos. Ruan Ribeiro foi o artilheiro da competição, com nove tentos anotados. Além de ser o jogador que mais vezes balançou as redes em uma única edição do campeonato pelo Alviverde, o atacante se tornou o maior artilheiro do clube no certame, igualando Edmilson, que participou das edições de 2001, 2002 e 2003.

O Palmeiras chegou à 15ª vitória consecutiva pela Copinha, sendo seis em 2022 e nove nesta temporada, aumentando o recorde da maior sequência de resultados positivos da história do clube no campeonato. O Alviverde está a um triunfo de igualar a maior sequência de vitórias de um time pela Copinha (Corinthians, entre 2015 e 2016).

A temporada chegou ao fim para o Sub-20 do Verdão. Ainda em 2023, o time alviverde disputará o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores da categoria. Será a primeira vez que a equipe Sub-20 do Palestra participa do torneio continental, que será realizado no Chile, em julho.

O jogo

Na primeira chance do Verdão no jogo, Kevin enfiou para Vitinho, que finalizou na saída do goleiro e mandou à esquerda do gol. Em seguida, Aranha brilhou com bela defesa de frente para o atacante. Aos 29 minutos, Vitinho recebeu em profundidade e fez passe preciso para o artilheiro Ruan Ribeiro, que mandou para as redes e abriu o placar. O América-MG deixou tudo igual aos 41 minutos, com Renato Marques, de pênalti. Antes do intervalo, Ruan Ribeiro teve chance dentro da área, mas finalizou por cima do travessão.

A equipe de Paulo Victor Gomes voltou do vestiário com Patrick no lugar de Léo. Depois de sofrer pressão do América-MG no início, o Verdão conseguiu igualar novamente a partida e criou chances com Kevin, Estêvão e Ruan Ribeiro. David Kauã, Gilberto, Thalys e Daniel entraram ao longo da segunda etapa nas vagas de Gustavo Mancha, Estêvão, Ruan Ribeiro e Daniel, ajudando a renovar o time palmeirense.

Em um segundo tempo aberto e com muitas oportunidades criadas de ambos os lados, o gol do título palestrino só saiu aos 47 minutos. Já nos acréscimos, David Kauã cobrou escanteio fechado e, depois de tentativa de Thalys, a bola sobrou para Patrick cabecear e definir o bicampeonato da Copinha para o Palmeiras.

Palmeiras Sub-20: Aranha; Edney, Henri, Talisca e Gustavo Mancha (David Kauã); Léo (Patrick), Pedro Lima e Estêvão (Gilberto); Ruan Ribeiro (Thalys), Vitinho e Kevin (Daniel). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Veja todos os jogos do Palmeiras na Copinha:

Primeira fase

03/01: Palmeiras 2 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Pedro Lima e Ruan Ribeiro

06/01: América-SP 1 x 3 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes) e Ian

09/01: Rio Preto-SP 1 x 2 Palmeiras– Anísio Haddad

Gols: Allan e Thalys

Segunda fase

12/01: Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa-MA – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Vitinho, Ruan Ribeiro, Estêvão, Daniel e contra

Terceira fase

14/01: Palmeiras 4 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro, Henri, Kevin e Kauan Santos

Oitavas

16/01: Mirassol 0 x 4 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e contra

Quartas

18/01: Palmeiras 5 x 0 Floresta-CE – Bruno José Daniel

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes), David Kauã, Kevin e Pedro Lima

Semifinal

21/01: Palmeiras 2 x 1 Goiás – Allianz Parque

Gols: Kevin e contra

Final

25/01: Palmeiras 2 x 1 América-MG – Canindé

Gols: Ruan Ribeiro e Patrick

