O que esperar do inverno de 2025?

Casal caminha por rua no Centro durante o outono - Crédito: Lourizal Izaque

O inverno de 2025, que começa oficialmente nesta sexta-feira, 20 de junho às 23h42, promete trazer características típicas da estação, com predomínio de tempo seco e variações térmicas acentuadas. De acordo com a previsão climática, o trimestre será influenciado pela neutralidade dos fenômenos El Niño e La Niña, ou seja, sem influência direta desses sistemas climáticos globais. Com isso, a sazonalidade assume protagonismo, indicando um inverno dentro da normalidade histórica.

Na Região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, a tendência é de chuvas abaixo da média, com exceção do litoral sul paulista, onde os volumes podem ficar ligeiramente acima do esperado devido à atuação de frentes frias. As temperaturas, por sua vez, devem permanecer acima da média climatológica, embora com quedas significativas em alguns dias, provocadas por massas de ar frio de origem polar. Essas incursões podem gerar ondas de frio mais intensas e até geadas em regiões mais suscetíveis.

Junho surpreende com chuvas acima da média

Apesar da previsão de seca, o mês de junho tem surpreendido com volumes de chuva acima da média. Até o dia 18, foram registrados 65,3 mm na estação do IPMET, o que representa um desvio positivo de cerca de 19% em relação à média histórica para o mês (55 mm). O dado contrasta fortemente com junho de 2024, quando o acumulado foi de apenas 1,0 mm.

Esse aumento nas chuvas também quebra a sequência de cinco meses consecutivos (janeiro a maio) com registros abaixo da média. A previsão é de que o acumulado mensal continue subindo, com a chegada de uma nova frente fria prevista para o dia 23 de junho, além de outros sistemas frontais que devem atingir o estado até o fim do mês.

No que se refere às temperaturas, os extremos de junho até agora foram 7,8°C no dia 12 (segunda menor do ano) e 29,3°C no dia 4. Esses registros confirmam a tendência de grandes amplitudes térmicas, marca registrada da estação.

Com informações do IPMET

