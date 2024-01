Mais de 5,7 milhões de veículos circularam pelas rodovias concedidas durante o Natal e Ano Novo

Movimento em estrada na capital paulista - Crédito: reprodução/Artesp

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo registrou tráfego de mais 5,7 milhões de veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante o feriado de Natal e Ano Novo. A Agência reforçou as operações para garantir a segurança e agilidade no atendimento aos usuários.

O tráfego foi registrado nas rodovias sob concessão, sendo monitorado 24 horas por dia a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP. A malha concedida conta com cerca de três mil câmeras, 8 mil telefones de emergência (call boxes) e 464 painéis eletrônicos de mensagens. Além disso, as rodovias concedidas do Estado possuem uma rede de mais de 220 ambulâncias, 289 guinchos e 200 postos e bases SAU para atendimento aos usuários nas rodovias.

As equipes de socorro médico e mecânico foram reforçadas, e a gestão do tráfego foi intensificada com o uso de PMVs, câmeras de monitoramento e contadores veiculares.“A Agência, juntamente com as concessionárias, trabalhou com operações especiais para assegurar que os usuários das rodovias concedidas chegassem ao seu destino com segurança e conforto” destaca Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS RODOVIAS CONCEDIDAS

No Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, circularam mais de 1,8 milhão de veículos.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, sob a gestão da AutoBAn, contabilizou cerca de 1,2 milhão de veículos. No Sistema Castello-Raposo, operado pela concessionária CCR ViaOeste, foram registrados mais de 985 mil veículos.

Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, em direção à Baixada Santista, foram registrados aproximadamente 1,1 milhão de veículos, enquanto na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam mais de 662 mil automóveis.

No trecho Oeste do Rodoanel, gerido pela CCR RodoAnel, passaram mais de 1.5 milhão de veículos, e nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, circularam cerca de 971 mil veículos durante o feriado prolongado.

ATENDIMENTO AO USUÁRIO

No que diz respeito aos atendimentos, ao longo da malha concedida do Estado, foram realizados 11.755 atendimentos de socorro mecânico, 11.497 serviços com guincho e 2.015 atendimentos pré-hospitalares durante o feriado de Finados.

