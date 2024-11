Irmãos morrem afogados no mar em Praia Grande

Compartilhar no facebook

Vinicius, 14 anos e Fabrício, 20 anos. - Crédito: reprodução

Dois irmãos, moradores de Itapecerica (SP), morreram afogados na tarde de domingo (17) na Praia Grande, litoral paulista. Os corpos foram localizados na manhã desta segunda-feira (18) por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e reconhecidos por familiares.

O caso ocorreu por volta das 11h50. O guarda-vidas que estava próximo ao local, foi alertado por populares sobre o afogamento. A vítima Vinicius Rocha Brito, de 14 anos, entrou em processo de afogamento, e seu irmão Fabrício Rocha Brito, de 20 anos, tentou resgatá-lo com a ajuda do cunhado. No entanto, ambos foram arrastados pela correnteza.

O cunhado conseguiu sair das águas, mas os dois irmãos desapareceram. Foram mobilizados cinco bombeiros e duas embarcações para as buscas, que se estenderam até as 18h30 de domingo, sem sucesso.

As buscas foram retomadas nesta segunda-feira e, por volta do meio-dia, os corpos dos irmãos foram localizados no Monguagá e encaminhados até o IML, onde foi feito o reconhecimento por familiares.

