FUVEST abre nesta segunda as inscrições para o Simulado da 1ª Fase

Estudante - Crédito: Agência SP

A FUVEST anuncia a realização do Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais, voltado a estudantes que desejam treinar em condições reais para a 1ª Fase do Vestibular 2027. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site oficial da fundação, das 12h do dia 2 de março até as 12h de 31 de março.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00, valor único para todos os participantes, independentemente da escola de origem. Aqueles que necessitarem de recurso específico, por questões de acessibilidade ou necessidade, deverão requisitá-lo na inscrição.

O simulado será realizado de forma presencial, com aplicação marcada para o dia 26 de abril (domingo), das 13h às 18h, totalizando 5 horas de duração. A prova acontecerá nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Como explica o diretor executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, o simulado seguirá o novo formato da prova: 80 questões de múltipla escolha – até o ano passado eram 90 –, cada uma com cinco alternativas e apenas uma correta. “As questões são inéditas e elaboradas pelas bancas avaliadoras da FUVEST, contemplando os conteúdos previstos no Programa do Vestibular 2027, que permanece o mesmo da edição 2026, incluindo a lista de obras de leitura obrigatória vigente.”

O conteúdo do simulado abrange as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa, Química e Sociologia, podendo haver questões interdisciplinares.

A FUVEST reforça que o simulado tem caráter exclusivamente preparatório. A participação não garante inscrição, não substitui e não gera qualquer tipo de vantagem ou bonificação no Vestibular 2027, cuja inscrição deverá ser realizada posteriormente, em período e condições próprias.

Os locais de prova, assim como a lista de participantes com a inscrição confirmada, serão divulgados no dia 17 de abril. O gabarito e os enunciados das questões estarão disponíveis até 27 de abril, e o desempenho individual e comparativo poderá ser consultado a partir de 11 de maio.

Mais informações: https://www.fuvest.br/simulado/



Loraine Calza

Loraine Calza

Leia Também