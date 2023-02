Eixo SP estima 1,3 milhão de veículos no Carnaval

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

Aqueles que pretendem viajar durante o feriado de Carnaval devem se preparar para enfrentar estradas bastante movimentadas. De acordo com estimativa da Eixo SP, cerca de 1,3 milhão de veículos devem circular pelas 12 rodovias administradas pela Concessionária entre sexta-feira (17) e Quarta-feira de Cinzas (22), ao meio-dia. Esse volume representa um acréscimo de aproximadamente 20% na movimentação de veículos em comparação aos dias normais.

A Operação Carnaval terá início à 0h de sexta-feira e será encerrada às 12h de quarta. Segundo previsão fornecida pela Concessionária, os horários de maior movimentação nas estradas deverão ser das 16h às 19h na sexta-feira e das 7h às 12h no sábado. No retorno do feriado, o pico de tráfego deverá ocorrer na terça-feira, entre 14h e 19h. Portanto, os motoristas que puderem, devem evitar sair nesses horários. Independentemente do período da viagem, a Eixo SP recomenda muita cautela e atenção redobrada durante todo o trajeto.

Em razão do aumento de veículos nas rodovias, a Concessionária colocará todo seu efetivo à serviço dos usuários. Informações sobre as condições de tráfego serão exibidas nos painéis eletrônicos instalados ao longo dos 1.221 quilômetros de rodovias sob concessão. Caso seja necessário, o usuário poderá acionar o serviço de atendimento pelo telefone 0800 170 8998 ou via Wi-Fi pela Rede Eixo SP. Também pode solicitar apoio por meio dos terminais de autoatendimento em uma das 32 bases operacionais SAUs ao longo do trecho.

A Eixo SP mantém à disposição de seus usuários, 24 horas por dia, serviços como ambulância, veículos de supervisão e apoio, inspeção de tráfego, guinchos leve e pesado, entre outros recursos. Além disso, o Centro de Controle de Operações (CCO) realiza o monitoramento por meio de câmeras (CFTV) dia e noite em todo o trecho para auxiliar no atendimento, que conta com apoio do Policiamento Rodoviário.

Durante o feriado, obras de melhorias que causam interferência no tráfego serão suspensas em todo o trecho administrado pela Concessionária. A execução de serviços nesse período terá programação restrita e os trabalhos serão realizados apenas em casos emergenciais e nas datas e horários em que o fluxo de veículos esteja com situação normalizada. Também não haverá fechamento de acessos nos dias de Carnaval.

Leia Também