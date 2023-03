Colisão frontal mata motorista em estrada da região

SIGA O SCA NO

S-10 virou um amontoado de ferro retorcido: motorista morreu no local - Crédito: Divulgação

Um trágico acidente por volta das 17h20 deste domingo, 12, na r Rodovia Mario Gentil (SP-333), em Itápolis, matou um motorista.

Uma S-10 transitava sentido Itápolis/Borborema e no km 185 (mais 300 metros), por motivos ignorados, o motorista invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra uma carreta Scania carregada com óleo vegetal, que transitava no sentido oposto.

O impacto foi violento e o motorista da caminhonete morreu no local. O veículo que ele dirigia virou um amontoado de ferros retorcidos. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e as pistas não necessitaram serem interditadas.

