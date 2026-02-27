(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Previsão do tempo

Chuva dá trégua e temperaturas voltam a subir

27 Fev 2026 - 08h48Por Da redação
Pôr-do-sol - Crédito: Lourival IzaquePôr-do-sol - Crédito: Lourival Izaque

Sexta-feira (27/02)


Frente fria deslocou-se para o litoral do Rio de Janeiro/Espírito Santo. O Tempo fica estável em grande parte do interior do estado de São Paulo, em função da entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal, que causa céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Apenas nas regiões nordeste e leste do estado, são previstas chuvas isoladas, devido a proximidade da frente fria e pela circulação dos ventos úmidos do oceano para o continente. As temperaturas máximas com leve elevação.

Sábado (28/02) e Domingo (01/03)


Sistema de alta pressão pós-frontal, mantém o Tempo estável no estado de São Paulo, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva. A exceção ficará para o litoral paulista, onde a nebulosidade estará mais acentuada e com chuvas isoladas, devido à circulação do ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Temperaturas mínimas com leve declínio.

Segunda-feira (02/03) e Quarta-feira (04/03)


A semana começa com predomínio de sol, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo, em razão da atuação de uma massa de ar mais seco. As temperaturas máximas seguem em gradual elevação.

