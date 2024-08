Zé Bebeu, Policarbon, Aracy e Juventus buscam a taça da Champions Ouro

Aracy foi o destaque da segunda fase, ao vencer os três jogos que disputou - Crédito: Divulgação

Quatro jogos e quatro diferentes emoções. Terminou a segunda fase da Série Ouro da Champions Cup. Na manhã deste domingo, 4, foram definidas as equipes classificadas para a semifinal da competição realizada pela Liga Desportiva de São Carlos.

Zé Bebeu, Policarbon, Aracy e Juventus seguem em busca do título após a temporada, após a realização da rodada decisiva das quartas de final.

Em um jogo apenas para cumprir tabela, pelo grupo C, o Atlético Munique fez 3 a 2 no Santa Angelina. Pelo mesmo grupo, o Aracy mostrou força e aplicou mais uma goleada na fase, ao fazer 7 a 1 no Policarbon.

Pelo grupo D, no jogo mais decisivo, o Juventus fez 3 a 0 no Tijuco Preto e garantiu uma das vagas. A outra foi do Zé Bebeu que fez a lição de casa e aplicou 3 a 0 no Pé na Porta.

Classificação

