Zé Bebeu acaba com invencibilidade do Aracy no 14º Raspadão

Zé Bebeu venceu e acabou com a invencibilidade do Aracy no Raspadão - Crédito: Divulgação

Restam apenas quatro invictos do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy. Neste domingo de Páscoa, 31, mais um time perdeu a invencibilidade.

Pela quinta rodada da fase de classificação, pelo grupo A, o Zé Bebeu mostrou força e fez 3 a 1 no Aracy que conheceu a primeira derrota no torneio.

O time vencedor assumiu a quarta colocação com 7 pontos, enquanto que o Aracy permaneceu com 10 pontos, mas caiu para a terceira colocação.

Completadas cinco rodadas, no grupo A permanecem sem derrotas o Pé na Porta e Antenor Garcia R2, ambos com 11 pontos e no Grupo B, o Planalto Verde, única equipe 100% com 5 vitórias seguidas (líder com 15 pontos) e Zavaglia, com 11 pontos.

Na outra ponta da tabela, Proara e Desportivo Central (grupo A) e BN Antenor (grupo B), perderam os quatro jogos que disputaram.

Resultados

Antenor Garcia 0 x 0 Bala Laika

Meninos da Vila 7 x 1 Proara

Pé na Porta 8 x 1 Desportivo Central

Aracy 1 x 3 Zé Bebeu

Classificação

Leia Também