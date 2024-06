Zavaglia vence nos pênaltis e garante o "bi" no Raspadão

Jogadores do Zavaglia comemoram a conquista do título do 14º Raspadão - Crédito: Divulgação

Uma partida eletrizante marcou a final da 14ª edição do Campeonato Raspadão, que envolveu durante cinco meses, 18 equipes do Grande Cidade Aracy.

Ao final das disputas, ocorridas na manhã de domingo, 16, no campo raspadão do Cidade Aracy, o Zavaglia conquistou o bicampeonato ao superar o Galo das Arábias nas penalidades máximas.

O jogo foi disputado durante o tempo normal e marcado por muito equilíbrio, com chances de gol para as duas equipes. Porém, o empate persistiu e terminou a partida em 1 a 1.

Porém, como era decisão e teria que ter um vencedor, a disputa do título foi para as penalidades máximas e o Zavaglia levou a melhort e venceu por 8 a 7. Desta forma os atletas levantaram a taça de campeão e o time conquistou o bicampeonato do tradicional torneio realizado no Aracy.

A manhã de domingo foi festiva no populoso bairro, já que na preliminar ocorreu a disputa do 3º lugar e o Caixa D'Água foi mais eficiente e garantiu a vitória em cima do Unidos do Nordeste por 2 a 1.

Quadro de honra

Com o término dos jogos e a definição do campeão, foi realizada a premiação aos destaques individuais e coletivos, que receberam troféus.

O quadro de honra ficou da seguinte forma:

Campeão Zavaglia

Vice-campeão Galo das Arábias

3º colocado: Caixa D'Água

4º colocado Unidos do Nordeste

Artilheiro: Baiano Baia (Caixa D'Água) - 8 gols

Melhor goleiro: Vitão (Zavaglia)

Melhor técnico: Alex (Zavaglia)

Revelação: Thiago (Unidos do Nordeste)

