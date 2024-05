Zavaglia acaba com os 100% do Planalto Verde no Raspadão

Zavaglia manteve a invencibilidade no Raspadão e acabou com o 100% do Planalto Verde - Crédito: Divulgação

A chuvosa (e fria) manhã de domingo, 26, marcou o encerramento da fase de classificação do 14º Campeonato Raspadão, que é realizado todos os finais de semana no Cidade Aracy e que contou com a participação de 18 times em sua fase de classificação.

Os quatro jogos realizados neste final de semana foram especiais, já que marcaram o encerramento da fase de classificação e apontaram os melhores quatro times do grupo A e outros quatro do grupo B para o “mata” (jogo único) das quartas de final que acontecem no próximo domingo, 2.

O destaque da rodada ficou para a queda dos 100% do Planalto Verde que até então tinha vencido sete jogos seguidos e acabou conhecendo a primeira derrota. O Zavaglia levou a melhor e aplicou 2 a 0. O Planalto permanece na liderança do grupo B com 21 pontos. O Zavaglia, por sua vez, ‘colou’ com 20 pontos e mantem a invencibilidade no torneio, ao lado do Pé Na Porta que, pelo grupo A, ainda não perdeu e folgou na rodada.

Resultados

Zavaglia 2 x 0 Planalto Verde

Proara 0 x 3 Desportivo Central

Zé Bebeu 0 x 0 Caixa D’Água

Vila Bahia 0 x 4 Galo das Arábias

Quem continua

Após a conclusão da fase de classificação, pelo grupo A se classificaram para as quartas de final o Pé Na Porta, Zé Bebeu, Antenor Garcia R2 e Caixa D’Água. Foram eliminados o Aracy, Bala Laika, Meninos da Vila, Proara e Desportivo Central.

No grupo B carimbaram o passaporte Planalto Verde, Zavaglia, Galo das Arábias e Unidos do Nordeste. Se despediram: Unidos do Nordeste, Vila Bahia, Ousadia, Aracy II, Aymoré e BN Antenor.

Classificação

