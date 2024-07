Zavaglia acaba com a invencibilidade do Os Prédios

Zavaglia surpreendeu e aprontou para cima do Os Prédios - Crédito: Divulgação

Foram necessárias 16 rodadas para o líder do Campeonato Amador, Os Prédios, conhecer a primeira derrota na fase de classificação. Na manhã deste domingo, 14, a equipe do CDHU foi surpreendida pelo Zavaglia que venceu pelo clássico placar de 3 a 0.

O torneio promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos teve ao todo cinco partidas que movimentaram as dez equipes que disputam o torneio local.

Mesmo com a derrota, Os Prédios manteve uma boa gordura na ponta (35 pontos), já que o perseguidor direto, a Ponte Preta, ficou no 1 a 1 com o Unidos da Vila e foi a 31 pontos. O Unidos está na 6ª colocação com 21 pontos positivos.

Resultados

Primos 0 x 0 Jardim Gonzaga

Unidos da Vila 1 x 1 Ponte Preta

BN Madri 2 x 3 Mairiense

Monte Carlo 6 x 2 Vasco da Gama

Zavaglia 3 x 0 Os Prédios

