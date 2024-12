Zagueiro artilheiro retorna para defender o Grêmio São-carlense

João Victor durante comemoração de um dos gols com a camisa do Lobão na A4 deste ano - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O zagueiro artilheiro João Victor, que nasceu em São Carlos, vai defender novamente o Grêmio São-carlense. Ele é o 10º reforço do clube, que irá disputar o Campeonato Paulista da Série A4.

O defensor se destacour como um dos melhores zagueiros no Paulista A4 deste ano e fez 14 partidas e assinalou 5 gols. Após empréstimo junto ao Maringá/PR, o atleta retorna ao Grêmio após a conquista do acesso ao Brasileirão Série C pela equipe paranaense.

“Minha expectativa é poder ajudar da melhor maneira possível o Grêmio São-carlense a conquistar o acesso! O campeonato de 2024 não terminou como queríamos então vamos nos preparar ainda mais pra sairmos com a vaga na A3 garantida”, afirmou João Victor.

O atleta disse que teve uma ótima experiência no Maringá e com isso vai poder agregar muito mais esse ano. “Não vai faltar dedicação, pois temos que nos preparar com excelência para colhermos bons frutos durante o campeonato. Vamos em busca dos nossos objetivos e com o apoio da nossa torcida somos mais fortes”, finalizou.

