XV de Jaú é “divisor de águas” para o Grêmio São-carlense

O Grêmio São-carlense tem um jogo decisivo a partir das 10h deste domingo, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. Pela última rodada do primeiro turno (fase de classificação) do Campeonato Paulista da Séruie B, recebe a visita do invicto XV de Jaú. A líder Francana (10 pontos) folga na tabela.

Estarão frente a frente as duas equipes que hoje lutam pela vice-liderança do grupo 3. Até aqui, o XV ocupa a posição com 7 pontos, enquanto que o Grêmio possui 4 e para o técnico Marcus Vinícius, um “divisor de águas”.

“É um jogo grande e o nível de concentração e atenção aumenta. Exigirá um foco maior dos atletas e acredito que tudo será decidido nos detalhes”, disse o treinador durante coletivo apronto na manhã desta sexta-feira, 30, local do jogo.

Durante a semana, o treinador são-carlense disse que todos os trabalhos foram no sentido de corrigir as falhas apresentadas nas três partidas anteriores e que muitas atividades foram específicas, com ênfase nas finalizações e jogadas ensaiadas.

“Restam cinco jogos para que a primeira fase termine e até lá temos por obrigação somar pontos em todos. Então tudo começa pelo XV”, disse, salientando que ainda não definiu a equipe que encara o Galo da Comarca. “Não descarto modificações”, resumiu, sem dizer quais seriam.

FORÇA MÁXIMA

Sem atletas suspensos e/ou lesionados, Marcus Vinícius terá força máxima para o encontro de domingo. Todo o elenco está negativado para a Covid-19. “Vou poder trabalhar com o que tenho de melhor”, enfatizou.

Desta forma, o treinador disse que prepara surpresas, bem como aguarda novidades do XV. Porém salientou que está preparado para qualquer situações. “Temos três situações de jogo ‘no gatilho’, todas ofensivas e com marcação alta. Acredito que iremos realizar uma grande apresentação e buscar a primeira vitória em casa, finalizou.

Pelo grupo 3, neste sábado, 31, acontece em Bebedouro, a partir das 15h, o encontro entre Internacional x Matonense, no estádio municipal Sócrates Stamato. As duas equipes estão nas duas últimas colocações e realizam o chamado “encontro dos desesperados”.

