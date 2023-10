Voleibol adulto de Ibaté é destaque em copas da região

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Esportes de Ibaté oferece gratuitamente para diferentes faixas etárias aulas de diversas modalidades esportivas, com o objetivo principal gerar a oportunidade da prática esportiva de graça para toda população, além do desenvolvimento das crianças e adolescentes.

O voleibol adulto é uma modalidade que vem se destacando em disputas de torneios e copas na região.

A equipe masculina, está participando da Copa Sesc São Carlos 2023. O time ibateense disputou duas partidas, se mantendo invicto. "A copa é disputada entre 11 times no sistema eliminatório duplo, onde caso a equipe perca um jogo ela cai para disputar a série prata e caso tenha uma segunda derrota, é eliminada. A nossa equipe está bem focada e conseguimos duas vitórias consecutivas”, contou o treinador Lucas Pereira.

No primeiro jogo, Ibaté venceu o time da Superliga B por 2 sets a 0. O segundo jogo, realizado no último domingo (29), saiu vitorioso sobre a equipe Black Jackals, alcançando a vitória com o placar de 2 sets a 0. A equipe de Ibaté se classificou para as semifinais, retornando às quadras no dia 19 de novembro, enfrentando o Osasco Vôlei.

O secretário adjunto Raul Seixas II destaca que a equipe feminina adulta, está atuando em duas copas: AVS SMEC e COPA SESC São Carlos 2023. “Na copa SESC 2023, a equipe segue os passos do time masculino, venceram dois jogos, se classificando para as quartas de final. No primeiro jogo as ibateenses venceram a equipe Tiger Tem por 2 sets a 1, e no segundo jogo, por 2 sets a 0 o CAASO B”, explicou.

Com tranquilidade, o time feminino obteve vitória na Copa AVS SMEC. Em partida ocorrida neste domingo, 29, nas dependências do ginásio municipal no Jardim Santa Felícia, a equipe, que também é orientada pelo treinador técnico Lucas Pereira, venceu o Alpha São Carlos por 3 sets a 0, jogo válido pela semifinal. A partida da final será disputada entre Ibaté e Carlos Clube A, ainda sem data e local definidos.

Os treinos de voleibol feminino acontecem de segunda e quarta-feira sexta às 19h, masculino às 20h30 no ginásio municipal “Donato Rossito”.

