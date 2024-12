Vôlei de praia garante bronze para São Carlos nos Abertos

Vôlei de praia masculino garantiu a medalha de bronze para São Carlos - Crédito: Divulgação

Os atletas e equipes que representam São Carlos nos Jogos Abertos do Interior voltaram a disputar competições nesta quinta-feira, 12, ocasião em que a cidade conquistou sua quarta medalha. O torneio, que está em sua 86ª edição, é realizado neste ano em São José do Rio Preto.

Pela manhã, o vôlei de praia masculino garantiu a medalha de bronze para São Carlos ao derrotar Campinas por 2 sets a 0 (parciais de 23x21 e 21x18). O handebol feminino, por sua vez, reabilitou-se e venceu Araçatuba por 20 a 11.

Durante o dia, a cidade ainda obteve o quinto lugar no revezamento 4x400 no atletismo masculino, ao passo que o ciclismo ficou com o sexto lugar na prova de velocidade por equipe.

Nesta sexta-feira, 13, o handebol feminino luta pela classificação para a próxima fase diante de Catanduva, em jogo a ser disputado às 14h, na quadra do IFSP – Campus Rio Preto. No Clube de Campo “Monte Líbano”, o tênis masculino sub21 estreia às 8h30 contra Itapetininga, enquanto o tênis feminino da mesma categoria enfrenta São José do Rio Preto às 10h30 no mesmo local. Também haverá a participação da cidade em mais provas de ciclismo e no judô, que faz sua estreia na atual edição dos Jogos Abertos.

