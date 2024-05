Vôlei de praia agita São Carlos com etapa do Circuito AEA

João e Passeri, de São Carlos, que ficaram em 3º no sub19 - Crédito: Divulgação

Muita agitação. Assim foi a segunda etapa do Circuito AEA São Carlos de Vôlei de Praia, realizado sábado, 18, na Arena 241. A competição teve jogos nas categorias sub19 e principal, em ambos os sexos.

Na parte da manhã foram definidos os campeões na categoria sub19 e tanto no feminino, como no masculino, São Carlos marcou presença no pódio. À tarde, muita adrenalina e competitividade na categoria principal que contou com duplas de todo o país. Algumas com participação na elite da modalidade.

Resultados

Sub19 Feminino

1° Maria Eduarda e Camila - Descalvado

2° Isabela e Maria Júlia - Ribeirão Preto

3° Giovanna e Rafaela - São Carlos

4° Maria Clara e Luany - Descalvado

Sub19 masculino

1° Perez e Adryan - Jardinópolis/Bonfim

2° Pedro e Eduardo - Pradópolis/Ribeirão Preto

3° João e Passeri - São Carlos

4° Theo e Giovanni - São Carlos

Principal feminino

1° Etieny e Júlia - Franca

2° Fernanda e Alessandra - Campinas/Betim

3° Carol e Ana Paula - Araçatuba

4° Renata e Michele - Araraquara

Principal masculino

1° Misael e Veronezi - São Paulo

2° Ruriah e Gastão - São José do Rio Preto

3° Gabriel e Jhow - Ribeirão Preto

4° Arthur e Dudu - São José do Rio Preto/Rio de Janeiro

Ao final da competição, Basílio Favoretto, que organiza a competição, agradeceu a todos que, direta ou indiretamente apoiaram a competição.

