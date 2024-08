Vitória mantém Country no 4º lugar da Copa AVS/Smec

Country comemora: Natália, MVP e mais três pontos no ativo - Crédito: Divulgação

Uma vitória sem muitos sustos. Assim foi a conquista do Country Club na noite desta segunda-feira, 19, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

Em uma partida bem disputada no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), o time countryano fez 3 sets a 0 no Scorpions de Américo Brasiliense. Foi necessário 1h14 de jogo para se aplicar as parciais de 25/14, 25/15 e 28/26.

Natália, central do Country, foi a MVP da partida e com a conquista dos três pontos, o time se manteve em 4º lugar e totaliza 15 pontos. Já o Scorpions, em 9º, está com 5 pontos. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Ederson Aguiar e Silva. Apontador: Narciso Borges

Country: Beatrice, Bianca, Stefany, Natália, Tamiris, Eluana, Isabela, Mariah e Taíris. Técnico: Lucas.

Scorpions: Ellen, Thaís, Ester, Fran, Natália, Karen, Amanda, Regina, Rose, Cátia, Dani, Tamirys, Fernanda e Michele. Técnico: Reginaldo.

