Vitória em Taquaritinga coloca o Grêmio na luta por vaga na Copa Paulista

Com a vitória, Lobo da Central depende apenas de suas forças para seguir na Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Antes da 6ª rodada da segunda fase, uma situação preocupante, quanto a classificação para as quartas de final da Copa Paulista. Mas como no futebol, tudo é dinâmico, a vaga agora é vista como algo bem próxima. E que pode ser consolidada na próxima rodada, em casa, contra o lanterna do grupo 3.

Esta é a situação atual do Grêmio São-carlense que teve um final de semana perfeito. Ao vencer o Taquaritinga no estádio municipal Adail Nunes da Silva por 1 a 0, além de acabar com a invencibilidade do adversário, foi a 6 pontos e assumiu a terceira colocação do grupo, pois se beneficiou do empate entre Rio Claro e XV de Piracicaba (0 a 0), no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt. O Galo Azul foi a 5 pontos contra 8 do Nho Quim piracicabano.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe a visita do lanterna União São João de Araras. Caso conquiste mais 3 pontos, irá a 9 e dará um salto enorme em busca da sonhada vaga. No outro jogo, em Piracicaba, o XV recebe o Taquaritinga. O Rio Claro folga na rodada.

Classificação

Taquaritinga, 15 pontos

XV de Piracicaba, 8 pontos

Grêmio São-carlense, 6 pontos

Rio Claro, 5 pontos

União São João, 2 pontos

