Vitória do Flamengo coloca Águia na segunda fase da Bezinha

São Carlos com o empate e a derrota do Barcelona, está na segunda fase da Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

A vitória do Flamengo de Guarulhos na tarde de domingo, 2, em cima do Barcelona, por 3 a 0 na casa do adversário, praticamente selou a classificação do São Carlos no grupo 2 para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

Após o término da sétima rodada da fase de classificação, o Paulista, que folgou na rodada, já está garantido, com 11 pontos e lidera. Em segundo lugar, o Colorado Caieiras que empatou com a Águia em São Carlos, foi a 10 pontos e matematicamente carimbou a sua passagem.

O time comandado por João Batista chegou aos 9 pontos e necessita de apenas mais um ponto para ir à segunda fase.

O Flamengo, com a vitória, chegou aos 7 pontos e está a dois pontos da classificação, enquanto que o Barcelona, com 6 derrotas seguidas e 0 ponto no grupo 2, respira por aparelhos. Nos 3 jogos que restam, tem que vencer todos por goleada e torcer para que São Carlos e Flamengo (que ainda se enfrentam na fase), somem o mínimo de pontos possíveis.

Resultados do grupo 2

São Carlos 1 x 1 Colorado Caieiras

Barcelona 0 x 3 Flamengo

Classificação

Paulista, 11 pontos

Colocado, 10 pontos

São Carlos, 9 pontos

Flamengo, 7 pontos

Barcelona, 0 ponto

