Vitória coloca Unidos do Nordeste no ‘top3’ do Raspadão

Unidos do Nordeste fez uma bela apresentação e superou o Aracy II por 3 a 0 - Crédito: Divulgação

Restam apenas mais três rodadas para a conclusão da fase de classificação do grupo B do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy.

Com isso, a competição entra em fase de definição e começa a apontar as equipes que estarão na segunda fase. No grupo B, Planalto Verde e Zavaglia já estavam garantidos e quem confirmou a presença na manhã deste domingo, 21, foi o Unidos do Nordeste que figura no ‘top3’ do grupo.

A equipe enfrentou o Cidade Aracy II e após uma exibição convincente, venceu por 3 a 0 e chegou aos 13 pontos.

Resultados

Vila Bahia 0 x 0 BN Antenor

Unidos do Nordeste 3 x 0 Aracy II

Planalto Verde 0 x 0 Ousadia

Classificação

