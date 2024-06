Vitória coloca Race Life na semifinal na Faber

Sindicato não perdoou e aplicou 4 a 0 no WLM - Crédito: Divulgação

A vitória por 2 a 1 em cima do Tiquinho/Vagão Maq pela 12ª rodada da fase de classificação, o Race Life garantiu a presença na semifinal do Campeonato Interno Clube Faber-Castell. A vitória aconteceu na manhã deste domingo, 2, no Cedrinho.

Com o resultado, a equipe chegou aos 19 pontos e lidera a competição e está a cinco pontos do 5º colocado, o Pão de Queijo, restando apenas mais duas rodadas para a conclusão da fase de classificação.

Fase ruim

O WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet, que dominou o primeiro turno passa por uma fase ruim no returno. Perdeu novamente e se complicou. Agora, de goleada, após 4 a 0 para o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara.

No primeiro tempo, o Sindicato foi para cima e no início com passe do artilheiro Marcos, o zagueiro Robson abriu o placar e não demorou muito Marcos deixou a sua marca e garantindo uma boa vantagem na primeira etapa.

No segundo tempo, a WLM com dois a menos após expulsões de Thiago e Richard ficou com a zaga aberta e sofreu uma pressão e só se defendeu. Assim, com mais uma assistência, Marcos bateu escanteio na cabeça de Gui que deixou o seu e ampliou para 3 a 0. Nos instantes finais, outro gol veio do atacante Rudy que ligou “modo turbo” passou pelo zagueiro improvisado, driblou o goleiro e fez um golaço para o Sindicato que está no G4.

Resultados

Race Life 2 x 1 Tiquinho/Vagão Maq

WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet 0 x 4 Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

Pão de Queijo 2 x 6 Top Real

