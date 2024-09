Vitória coloca o Caaso no 5º lugar da Copa AVS/Smec

Caaso, da central Luiza, comemora vitória: 5º lugar na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Um jogo disputado nas quatro parciais e com duração de 1h40. Na manhã de domingo, 1, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté, o Caaso conquistou uma expressiva vitória por 3 sets a 1 em cima do Scorpions, de Américo Brasiliense, com as parciais de 25/15, 21/25, 25/12 e 25/19.

A partida foi pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec e teve como destaque a central Luiza. Com a vitória, o Caaso chegou à 5ª colocação e soma 13 pontos. Já o Scorpions, que ainda não se firmou, está em 10º e soma 5 pontos positivos. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador Narciso Borges.

Caaso: Bruna, Talita, Luiza, Estela, Emilly, Luise, Denise, Elis, Victória, Suzana, Natália e Alice. Técnico: Edwarner

Scorpions: Gabi, Ellen, Maiara, Ester, Natália, Karen, Amanda, Regoina, Michele, Carol, Kátia, Dani, Fernanda e Fran. Técnico: Reginaldo.

Semana terá três jogos

O vôlei feminino continua em alta em São Carlos, graças a 9ª Copa AVS/Smec que está em sua fase de classificação e terá três partidas nesta semana.

Nesta terça-feira, 3, às 20h30, a vice-líder e invicta AVS/Smec encara Ibaté no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, em Ibaté. Já na quinta-feira, 5, também às 20h30 – Country Club terá pela frente o Golden Team de Américo Brasiliense em seu ginásio de esportes. Por fim, no domingo, 8, o ginásio de esportes João Marigo Sobrinho será o palco da partida entre São Carlos Clube x Elite a partir das 11h.

Leia Também