Vitória coloca Jardim Beatriz no G4 do grupo B da Copa São Carlos

Jardim Beatriz venceu e está no G4 do grupo B da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Mais uma rodada cheia de gols. Assim foram os jogos da noite desta terça-feira, 29, pela fase de classificação da 3ª Copa São Carlos de Futsal. A rodada dupla aconteceu no ginásio municipal de esportes José Favoretto, Jardim Pacaembu, com destaques para a vitória do Jardim Beatriz e o empate do atual campeão, o Redenção.

Foram 19 gols em duas partidas. Pelo Grupo A, Redenção e Falcão Dourado ficaram no 5 a 5 e com isso, o atual campeão está apenas na penúltima colocação com apenas 4 pontos e em uma situação delicada quanto a classificação às quartas de final. Já o Falcão Dourado está em 2º lugar com 10 pontos e bem próximo da vaga.

Pelo grupo B, o Jardim Beatriz entrou no G4 e assumiu a quarta colocação com 6 pontos ao vencer o Cruzeiro do Sul por 5 a 4, que ficou em situação complicadíssima, já que está na última colocação com apenas 1 ponto conquistado.

A Copa São Carlos segue na noite desta quarta-feira, 30, com a realização de mais duas partidas a partir das 20h no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Pelo grupo A, um jogo de G4, com o Prohab Muleques da Quebrada (3º colocado com 9 pontos) encarando o Holanda (quarto colocado com 6 pontos). As duas equipes lutam por vagas para as quartas de final.

Já no grupo B, o Jardim Beatriz estará em ação novamente e uma nova vitória pode levar o time a vice-liderança, com 9 pontos. Já o Loz Bárbaros, na penúltima colocação com 2 pontos tenta a primeira vitória para ainda permanecer com chances de se classificar para às quartas de final.

