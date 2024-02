SIGA O SCA NO

Grêmio é novamente o líder da A4 após bater o Audax em Osasco - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Grêmio São-carlense e XV de Jaú somam iguais 16 pontos. Porém, o Lobo da Central com melhor saldo de gols (7 contra 6), assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4, após sete rodadas realizadas e concluídas no último final de semana.

O Grêmio foi até Osasco na tarde de sábado, 24 e com um gol solitário de Gabriel Argentino, bateu o Audax por 1 a 0. Já o Galo da Comarca, na manhã de domingo, 25, foi até Assis e não saiu do 0 a 0 frente o Vocem.

Outro destaque da rodada ficou para o Joseense que fez a última partida da rodada, na tarde de domingo em São José dos Campos e conquistou a primeira vitória, ao bater o SKA Brasil por 2 a 0 e sair da zona do descenso.

Resultados

Nacional 0 x 1 Barbarense

Penapolense 4 x 1 Jabaquara

Audax 0 x 1 Grêmio São-carlense

Barretos 0 x 0 América

Independente 2 x 3 Taquaritinga

Vocem 0 x 0 XV de Jaú

Francana 3 x 0 Rio Branco

Joseense 2 x 0 SKA Brasil

Classificação

São-carlense – 16 pontos

XV de Jaú – 16 pontos

Francana – 14 pontos

Barretos – 14 pontos

Taquaritinga – 12 pontos

Rio Branco – 10 pontos

Vocem – 10 pontos

Audax – 9 pontos

Barbarense – 9 pontos

Penapolense – 8 pontos

América – 8 pontos

Nacional – 7 pontos

Joseense – 5 pontos

Jabaquara – 5 pontos

Independente – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

