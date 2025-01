Vitória coloca Águia na segunda fase da Copinha

Jogadores do São Carlos treinam de olho no segundo compromisso da Copinha: vitória garante Águia na segunda fase - Crédito: Lourival Izaque

Após uma “rodada perfeita”, o São Carlos está a uma vitória da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ela pode vir na noite deste domingo, 5, quando acontece no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a segunda rodada da fase de classificação do grupo 13.

O São Carlos lidera com 3 pontos e a partir das 19h15 terá pela frente o Real Brasília que surpreendeu ao empatar com o Cruzeiro/MG em 1 a 1 e está em segundo lugar com 1 ponto. Na sequência, o time mineiro, atual vice-campeão brasileiro da categoria, que também tem 1 ponto, enfrenta o Imperatriz a partir das 21h30.

Rodada que promete

O Real Brasília mostrou que tem um time insinuante e encarou o Cruzeiro sem medo e deverá ser uma “carne de pescoço” para o São Carlos que necessita de uma vitória simples para se classificar entre as 64 melhores da competição. O Real também pode ficar em uma situação confortável no grupo 13, caso conquiste os três pontos.

No segundo jogo da rodada dupla, desespero total. Um empate irá complicar Cruzeiro/MG e Imperatriz, já que as duas equipes estão nas últimas colocações do grupo. Matematicamente, somente a vitória interessa para ambas as equipes. Desta forma, os três pontos darão sobrevida para os times, que buscam a classificação para a segunda fase da Copinha.

Treino preparatório

Na manhã desta sexta-feira, 3, a equipe realizou, sob o comando do técnico João Batista, um treino leve com os atletas que atuaram por menos de 45 minutos na partida.

