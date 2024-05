Vítor Ferezin e Dayvisson se reapresentam ao Grêmio

SIGA O SCA NO

Vítor Ferezin retornou ao Grêmio e vai disputar a Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com as atenções voltadas para a Copa Paulista, o Grêmio São-carlense retornou aos treinos e a preparação para o jogo de estreia que será contra o Rio Claro, domingo, 16, no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Júnior é forte.

Com a meta de realizar boas apresentações em seu ano de estreia, a equipe contratou o técnico Alexandre Grasseli e revelou algumas renovações de contrato de atletas. E, nesta quarta-feira, 22, anunciou os retornos dos meias Vitor Ferezin, que realizou cinco partidas na temporada e Dayvisson, presente em oito jogos. Ambos pelo Paulista da Série A4.

O Grêmio está no grupo 3, ao lado do Taquaritinga, XV de Piracicaba, União São João e Rio Claro.

