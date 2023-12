Vinicius Jr conquista sexto lugar na classificação da Bola de Ouro; confira a lista completa

Crédito: Foto: All Pro Reels

O tradicional prêmio da France Football, a Bola de Ouro, foi anunciado mais uma vez. Lionel Messi recebeu o posto de melhor do mundo pela oitava vez, recorde na história. Porém, a lista dos melhores também contou com um brasileiro, Vinicius Junior, que ficou na sexta posição.

Vale lembrar que durante toda a temporada, o jogador foi destaque nas partidas que jogou e em muitas casas de apostas chegar a estar no Top 3 da briga pelo prêmio. Porém, como o Real Madrid não conquistou a UEFA Champions League e o Brasil caiu na Copa do Mundo, Vini perdeu pontos preciosos.

A lista final ficou da seguinte forma, com os 10 melhores:

Lionel Messi (Inter Miami/PSG e Argentina)

Erling Haaland (Manchester City e Noruega)

Kylian Mbappé (PSG e França)

Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica)

Rodri (Manchester City e Espanha)

Vinicius Jr. (Real Madrid e Brasil)

Julián Álvarez (Manchester City e Argentina)

Victor Osimhen (Napoli e Nigéria)

Bernardo Silva (Manchester City e Portugal)

Luka Modric (Real Madrid e Croácia

Desempenho de Vini Jr. em 2022/23

Vinicius Junior foi o único brasileiro indicado na lista final, com 30 jogadores. Com o sexto lugar, ele superou a sua primeira participação, já que foi o oitavo em 2022. Portanto, sobe mais dois degraus e certamente é um dos candidatos para 2024.

Em seus números, o brasileiro entrou em campo 55 vezes pelo Real Madrid, com 23 gols anotados e 19 assistências. Além disso, na Seleção Brasileira, anotou um gol e contribuiu com duas assistências na Copa do Mundo FIFA.

Apesar do bom desempenho em números, a falta de conquistas pesou para que Vini não atingisse uma posição ainda melhor. Com o Brasil, o jogador passou em branco, já no Real Madrid conquistou apenas a Copa do Rei.

Dessa forma, a expectativa é que 2023/24 seja mais produtivo em conquistas e, na Betfair App, por exemplo, é possível fazer palpites no Real Madrid, atual clube de Vini Jr., além de, claro, os jogos da Seleção Brasileira.

Prêmio Sócrates

Além do sexto lugar na Bola de Ouro, Vinicius Júnior levou o Prêmio Sócrates, concedido para homenagear ações de solidariedade promovidas por personalidades do futebol. No caso do brasileiro, a sua luta para combater o racismo foi grande e o reconhecimento veio na cerimônia.

Em 2021 o jogador fundou o Instituto Vini Jr, onde visa oferecer ensino através da tecnologia, com foco na linguagem do esporte. Dessa forma, ele concorreu ao Prêmio Sócrates e superou a Fundação Alex Morgan, da jogadora americana; Academia Oshoala, da atleta nigeriana; Fundação Antonio Rüdiger, do seu companheiro de Real Madrid; Força-Tarefa 'Child Food Poverty', do atacante inglês do Manchester United, Marcos Rashford.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também