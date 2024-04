Vila Bahia faz boa partida e supera o Aracy II

SIGA O SCA NO

Aracy II teve um domingo nada agradável e perdeu para o Vila Bahia - Crédito: Divulgação

O final de semana foi marcado pela sexta rodada da fase de classificação do grupo B do 14 Campeonato Raspadão, que apresentou a presença de um excelente público prestigiando a competição e a realização de três boas partidas.

Na manhã de domingo, 7, um dos destaques ficou para a boa vitória do Vila Bahia em cima do Aracy II por 2 a 0. Com o resultado, o time vencedor pulou para a quinta colocação e soma 7 pontos ganhos. Já a equipe derrotada estacionou na 7ª posição e tem 4 pontos.

Resultados

Galo das Arábias 0 x 1 Unidos do Nordeste

Aymoré 0 x 0 Zavaglia

Aracy II 0 x 2 Vila Bahia

Classificação

Leia Também