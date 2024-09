Veterano na Arena Raspadão começa com jogos bem disputados

SIGA O SCA NO

Desportivo conquistou uma bela vitória de virada em cima do Confiança - Crédito: Divulgação

A bola rolou na manhã de domingo, 15, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, com a realização da primeira rodada da fase de classificação do Campeonato Veterano que reúne em 2024, a participação de oito equipes.

O destaque da rodada ficou para o Desportivo que conquistou os primeiros três pontos em cima do Confiança. Após sair perdendo, a equipe se superou e buscar a virada, vencendo por 2 a 1.

Nos outros três jogos, as redes balançaram com partidas de muita intensidade e equilibradas, mostrando que em 2024 não há favoritos ao título.

Resultados

Fonte Nova 4 x 1 JR Aracy

Aymoré 2 x 2 Cruzeirinho

Galo das Arábias 5 x 2 Novo Mundo

Confiança 1 X 2 Desportivo

Artilheiros

3 gols - Romano

2 gols - Zoio, Rafa e Gustavo

1 gol - Geminho, Baiano, Jesus, Renato, Pascoal, Josivaldo, Keké, Vilson, Mola e Dhony.

