Vagas para pilates na Fesc se esgotam em poucos dias

Pilates FESC - Crédito: divulgação

A Fundação Educacional São Carlos (FESC) informa que encerrou as matrículas para as aulas de Pilates com aparelhos. As matrículas tiveram início no dia 20 de agosto e no dia 28 já estavam esgotadas. Ao todo foram disponibilizadas 192 vagas, com uma adesão expressiva do público idoso, sendo que 120 das vagas foram preenchidas por pessoas com mais de 60 anos, enquanto as outras 72 foram ocupadas por pessoas com menos de 60 anos.



A distribuição das turmas foi organizada de forma a garantir um atendimento personalizado, com 24 turmas formadas, cada turma com 8 alunos. A FESC já estuda a possibilidade de ampliar o número de vagas e abrir novas turmas, reafirmando seu compromisso com a saúde e bem-estar da comunidade.

