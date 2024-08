V Edição da Corrida Unimed São Carlos reúne mais de 1700 inscritos

Momento da largada na V Edição da Corrida Unimed São Carlos - Crédito: Ednei Campos

Aconteceu, nos dias 24 e 25 de agosto, a V Edição da Corrida Unimed São Carlos. Foram mais de 1700 inscritos, além das famílias e amigos que prestigiaram o evento. No primeiro dia, a Corrida Kids contou com 129 crianças, entre 2 e 12 anos, e 68 cachorros participaram da Cãominhada. Já o segundo dia de prova foi destinado para a caminhada e corrida dos adultos, com 1523 inscritos, sendo 845 para a corrida de 5 km, 412 para a corrida de 10km e 266 inscritos para a caminhada de 5km.

As provas aconteceram no Parque Eco Esportivo Damha e os participantes puderam contar com várias atrações, como um espaço recreativo com várias atividades para as crianças da Corrida Kids e os pets também ganharam um espaço exclusivo. Nos dois dias de evento, os inscritos aproveitaram a praça de alimentação, e no dia 25 a música ao vivo ficou por conta da banda Rockatados.

“A Corrida Unimed São Carlos já se tornou um evento tradicional da nossa cidade. Além de saúde, a corrida proporciona bem-estar e diversão para toda família. São várias atividades, além das provas de corrida e caminhada. É um momento para se reunir e estar próximo de familiares e amigos. E, por mais um ano, a Corrida foi um sucesso. Esperamos todos na próxima edição, que terá várias novidades”, destaca Bolívar Soares Mendjoud, presidente da Unimed São Carlos.

Além disso, durante a retiradas dos kits, os participantes foram incentivados a doar alimentos não perecíveis ou ração que serão destinados para instituições da cidade.

A Unimed São Carlos contou com o apoio do Parque Eco Esportivo Damha e do Shopping Iguatemi, além dos patrocinadores Acisc, PremierPet, Sicoob, Savegnano, SPSP, Tempo Out of Home, EP FM e Aeasc. A organização do evento foi realizada pela empresa Personew.

Confira o resultado das provas e as fotos em https://www.personew.esp.br/corridaunimedsaocarlos.

