Usuários afirmam que praças esportivas de São Carlos estão sem iluminação

No "breu": quadra de vôlei de areia na Cica totalmente no escuro - Crédito: Divulgação

Usuários das praças esportivas da Cica e a da pista de skate, no Jardim Santa Felícia, entraram em contato com o São Carlos Agora na tarde desta quinta-feira, 30, e denunciaram que os locais estariam com problemas de iluminação e que atividades nas quadras de vôlei de areia no período noturno são impraticáveis.

Um usuário afirmou que possui um grupo que realiza treinos de vôlei de areia e pontuou os problemas. Na Cica, por exemplo, não teria iluminação e realizar práticas esportivas à noite, seria impossível.

Na pista de Skate, no Santa Felícia, a iluminação seria parcial. Entretanto, treinar seria arriscado e alguma pessoa poderia se lesionar.

Ninguém resolve

O reclamante disse que teria ido várias vezes na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smec) e entrado em contato com pessoas que seriam responsáveis pelo problema. Entretanto, disse que ninguém assumiu a responsabilidade e criou-se um jogo de “empurra-empurra”. “Até o momento, nada foi feito para resolver a nossa reivindicação”, lamentou o leitor do SCA.

