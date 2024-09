Universitárias da Federal entram no top 6 da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Atletas da Federal comemoram a conquista: entre as seis melhores da Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Um jogo solitário foi realizado na noite desta terça-feira, 17, pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino. Em um jogo bem disputado a UFSCar superou a equipe sub21 da AVS/Smec por 3 sets a 0, em 1h10 de jogo.

A partida foi realizada no ginásio de esportes da Universidade Federal e teve as parciais de 25/19, 25/11 e 25/18. A levantadora Júlia, do time das universitárias, foi a MVP da partida, arbitrada por Alessandra Borges e Ederson Aguiar e Silva. Apontador: Narciso Borges.

O jogo foi bem disputado. Somente na segunda parcial é que a equipe sub21 da AVS/Smec se desconcentrou e a UFSCar venceu com relativa tranquilidade. Nos demais sets, puro equilíbrio.

Com o resultado, a UFSCar assumiu a sexta colocação com 15 pontos. Já o jovem time da AVS/Smec está em 9º lugar com 7 pontos.

UFSCar: Paloma, Lívia, Lisa, Natália, Mayra, Eduarda, Túlia, Mika, Heloísa, Ana Beatriz. Técnico: Lucas.

AVS/Smec sub21: Iolanda, Giovana G., Giovana C., Lara, Gabi, Bruna, Ana Júlia, Sophia, Pietra, Lúlia, Línia, Laura, Rebeca. Técnica: Sandra Mara.

