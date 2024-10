Universitárias da Federal assumem vice-liderança da Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

09 Out 2024 - 13h06 Por Marcos Escrivani

Jogadoras da Federal comemoram a vitória e a segunda colocação na Copa - Crédito: Divulgação

A 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino tem nova vice-líder. A UFSCar chegou aos 27 pontos e superou a Fênix/LBR Sports que está com 26 pontos. A AVS/Smec lidera com tranquilidade, com 34 pontos.

As universitárias da Federal conquistaram a posição na noite desta terça-feira, 8, no ginásio de esportes da UFSCar. Pela fase de classificação, que está em sua semana de definição, encararam a Alpha e em 54 minutos de jogo fizeram 3 sets a 0, parciais de 25/7, 25/12 e 25/6.

A vitória foi tranquila e sem sustos. A ponteira Mayara foi a MVP da partida, arbitrada por Alessandra Borges e Narciso Borges. Apontadora: Fernanda Oliveira.

Ao longo da fase, que se encerra na sexta-feira, 11, a UFSCar teve apenas uma derrota, justamente para a líder AVS/Smec. Com 27 pontos tem a segunda melhor campanha e resta ainda um jogo por fazer. Já a Alpha, com apenas 1 ponto, está na lanterna.

UFSCar: Paloma, Lívia, Natália, Mayra, Ana, Júlia e Heloísa. Técnico: Lucas.

Alpha: Juliana, Fernanda, Camila, Gislaine, Dani, Maria Isabel, Geiva, Fabiane, Kizzi, Sandra, Maria Eloíza e Maria. Técnica: Karine.

