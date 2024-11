Unidos faz a lição de casa e respira no 390 do Clube Faber

Unidos venceu e respira no campeonato 390 da Faber - Crédito: Divulgação

Ainda sonhando com a classificação, o Unidos fez a lição de casa e em um disputado jogo, conseguiu vencer o lanterna São Geraldo Tintas em um jogo de sete gols.

A equipe vitoriosa fez 4 a 3 no adversário pela 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato 390 Clube Faber-Castell na manhã deste domingo, 17, no Cedrinho.

A partida pouco valia para o São Geraldo Tintas que, surpreendentemente fez 1 a 0 no Unidos que ainda sonha com a classificação à semifinal. Com objetivos diferentes, porém com muita entrega de ambas equipes, o São Geraldo propôs dificultar a vida do adversário, sempre estando a frente do placar, fazendo com que o Unidos tivesse que suar a camisa e buscar o empate a todo momento.

Em uma partida atípica, com uma grande quantidade de impedimentos de ambas equipes, os atletas mostravam-se nervosos e buscam o resultado positivo a todo momento.

Ainda assim, o São Geraldo teve grandes chances para finalizar o jogo, porém, foram desperdiçadas. Como o Unidos tinha mais motivos para não errar, as chances de gols foram mais bem sucedidas, fechando o placar com uma virada sobre o São Geraldo por 4 a 3 e ainda sonhando com a classificação para a semifinal do 390.

Desta forma o Unidos foi a 10 pontos, restando duas rodadas para o término da primeira fase. A equipe foi beneficiada ainda pelo empate entre Ponte Preta e Cosméticos em 3 a 3.

Resultados

Sindicato/WLM Engenharia 2 x 4 Top Real

Ponte Preta/Amaral fotos Aéreas 3 x 3 Cosméticos

Unidos 4 x 3 São Geraldo Tintas

