União Douradense vence e fica com a última vaga da Copa São Carlos

Com a vitória União Douradense está nas quartas da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

Um jogo eletrizante, cheio de alternativas e com sete gols. Um enredo perfeito para definir a última equipe classificada para as quartas de final da 3ª Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

O palco, o ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, recebeu as duas últimas partidas válidas pela fase de classificação do grupo B na noite desta quarta-feira, 13.

Quem ficou com a sonhada vaga foi o União Douradense que venceu o Proara, que necessitava do resultado positivo para avançar. Porém, o adversário foi mais eficiente nas finalizações e venceu por 4 a 3. Com isso o União foi a 11 pontos e assumiu a terceira colocação. O Proara encerra a participação na quinta posição com 7 pontos.

O outro jogo da noite reunia equipes que buscavam a liderança do grupo. A Esportiva jogava pelo empate e após 2 a 2 frente o Jardim Beatriz, conseguiu a meta de ficar na ponta da tabela. O Esportiva totaliza 13 pontos. O Jardim Beatriz, em segundo, soma 11 pontos.

Desta forma, foram definidas as quartas de finais da Copa São Carlos, cujos jogos acontecem na próxima semana.

Os confrontos serão os seguintes:

Deportivo Sanka x Pakabá Futebol e Samba

Prohab Muleques da Quebrada x União Douradense

Esportiva x Redenção

Jardim Beatriz x Falcão Dourado

