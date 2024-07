União Douradense e Paulistano conquistam acesso a Série Ouro da Champions

SIGA O SCA NO

Paulistano surpreendeu e eliminou o Grêmio: equipe segue na semi e garante o acesso à Ouro - Crédito: Divulgação

As equipes do União Douradense e Paulistano tiveram duplos motivos para comemorarem as vitórias pelas quartas de final da Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Os jogos únicos aconteceram na tarde de domingo, 28, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão. Além da classificação a semifinal da competição amadora, as duas equipes conseguiram o acesso à Série Ouro em 2025.

O União Douradense que jogava pelo empate, por ter melhor campanha, venceu o Sanka City por 4 a 2. No segundo jogo da rodada dupla, o Grêmio que jogava pelo empate, acabou derrotado pela contagem mínima para o Paulistano.

Desta forma, União Douradense e Paulistano se unem ao Mulekes de Vila que tinha eliminado o Deportivo Sanka (vitória por 3 a 1) e ao Botafogo que superou o Centenário (empatou em 1 a 1 mas tinha melhor campanha que o adversário).

Desta forma, a semifinal da Série Prata ficou da seguinte maneira: o Botafogo enfrenta o União Douradense e o Mulekes de Vila encara o Paulistano.

