União Douradense e Mulekes de Vila prometem final empolgante da Champions Prata

De um lado, o União Douradense, de Dourado. Do outro, o Mulekes de Vila, de Ibaté. Frente a frente, as duas melhores equipes de 2024 na Série Prata da Champions Cup. Na pauta, a disputa do título da temporada. A cereja do bolo: as duas equipes com acesso garantido à Série Ouro do próximo ano.

Coloque tudo em uma grande panela e mexa. Daí sairá o campeão da competição e a partida única, acontece a partir das 18h deste sábado, 24, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Caso o jogo termine empatado, o vencedor sairá da disputa de penalidades máximas.

A competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos promete um clássico apimentado, com ingredientes que promete contagiar os torcedores que forem ao Luisão.

Duas equipes que, ao longo de toda a competição, mostraram ataques oportunistas e fatais e defesas sólidas. Possuem artilheiros que raramente desperdiçam oportunidades. Portanto, um jogo sem favoritismo e com o resultado em aberto. Promessa de uma partida para marcar o ano do futebol amador de São Carlos.

Campanhas vitoriosas

As fases preliminares da Série Prata foram marcadas pelo domínio das equipes finalistas e ambas chegam à decisão com campanhas expressivas.

O Mulekes de Vila de Ibaté fez 16 jogos. Foram 14 vitórias, um empate e uma derrota. O ataque marcou 56 gols e a defesa, eficiente, foi vazada em nove oportunidades. Ao longo da competição teve cinco jogadores expulsos e outras 28 advertências com cartões amarelos. O artilheiro ibateense é Jeferson, com 11 gols

O União Douradense teve uma campanha um pouco mais inferior, mas respeitável, Em 16 partidas, 11 vitórias, três empates e duas derrotas. O ataque marcou 57 gols e a defesa sofreu 16 gols. Coincidentemente teve cinco jogadores expulsos. Em 50 oportunidades, atletas foram advertidos com cartões amarelos. O artilheiro da equipe e da competição até o momento é Wellington Balan, com 16 gols.

